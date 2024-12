Il panettone ‘Non di Solo Pane’

Promossa in collaborazione con la Cooperativa ‘Il Fiore’, questa proposta unisce la tradizione natalizia all’impegno sociale per offrire dignità e speranza a chi ne ha più bisogno.

Il Natale è il periodo perfetto per riscoprire il valore della solidarietà e della condivisione, e il Refettorio ‘Non di Solo Pane’ di Magenta lo dimostra con un’iniziativa dal cuore grande: “A Natale dona un fior di panettone!”. Promossa in collaborazione con la Cooperativa ‘Il Fiore’, questa proposta unisce la tradizione natalizia all’impegno sociale per offrire dignità e speranza a chi ne ha più bisogno. Acquistando un panettone solidale, non si porterà semplicemente a casa un dolce natalizio, ma si contribuirà attivamente a sostenere progetti dedicati alla cura delle persone in difficoltà. Il ricavato dell’iniziativa sarà destinato al supporto delle attività del Refettorio e della Cooperativa, entrambe impegnate da anni nel garantire un aiuto concreto a chi vive momenti di fragilità. L’iniziativa è molto più di una raccolta fondi: è un modo per donare tempo, attenzione e risorse a chi lotta ogni giorno per ritrovare la propria dignità. Ogni panettone rappresenta un gesto d’amore, un regalo che rende il Natale più luminoso sia per chi lo riceve sia per chi ne beneficia. Prenotare il proprio panettone solidale è semplice: basta inviare un’email all’indirizzo info [at] nondisolopanemagenta [dot] it. Con questo piccolo gesto, ognuno può fare una grande differenza, trasformando un dono tradizionale in una vera e propria azione solidale. Non lasciarti sfuggire l’opportunità di rendere questo Natale più speciale. Sostieni il Refettorio ‘Non di Solo Pane’ e la Cooperativa ‘Il Fiore’ e scopri la gioia di regalare non solo un panettone, ma anche un sorriso e una nuova speranza a chi ne ha più bisogno.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!