Gli Zampognari Arconatesi dal Papa

Un viaggio che rimarrà scolpito nei cuori e nella memoria del gruppo degli zampognari di Arconate. Sei componenti del gruppo musicale, animati da un sogno che accarezzavano da tempo, hanno raggiunto Roma per partecipare a un’udienza con Papa Francesco, un evento che si è trasformato in un momento di straordinaria emozione e gratitudine. Grazie al supporto del parroco don Alessandro e alla lettera di presentazione che ha aperto loro le porte del Vaticano, gli zampognari si sono ritrovati non solo a partecipare all’udienza, ma anche a vivere l’indescrivibile privilegio di incontrare il Papa personalmente. "Non sapevamo che avremmo avuto la possibilità di scattare una foto con lui – raccontano – sapevamo solo di essere stati invitati. Poi, con nostra grande sorpresa, ci hanno chiamati lì davanti." Papa Francesco, con il suo spirito accogliente, ha stretto loro la mano e ha espresso un desiderio: ascoltare la loro musica. "Eravamo timorosi all’idea di suonare davanti a lui, ma ci ha incoraggiati e alla fine ci siamo esibiti. È stato un momento indimenticabile, molto apprezzato da tutti i presenti." Gli zampognari non si sono presentati a mani vuote. Come omaggio al Santo Padre, hanno portato un foulard con il logo del gruppo e un crocifisso artistico, opera dell’artista arconatese Giordano Fantini. Un dono carico di significato, che ha ulteriormente consolidato il legame tra il gruppo e la comunità di Arconate. L’iniziativa del viaggio a Roma è nata dal desiderio di celebrare in modo speciale l’inizio dell’Avvento ambrosiano, che nella tradizione milanese inizia prima rispetto al calendario liturgico romano. “Volevamo fare qualcosa di diverso per questa occasione e ci siamo riusciti. È stata una grande soddisfazione per noi.” Il gruppo degli zampognari, composto da otto membri, è impegnato tutto l’anno nella preparazione musicale e nella manutenzione degli strumenti. Dopo una pausa estiva, riprendono con prove settimanali per portare la loro musica nelle piazze, nei mercatini natalizi e in varie iniziative, non solo ad Arconate ma anche fuori dal territorio comunale. Tra gli appuntamenti imminenti, saranno presenti il 21 e 23 dicembre ai mercatini in Piazza Duomo a Milano, oltre a esibizioni in alcune RSA e alla base NATO di Solbiate Olona. Ma il ricordo più emozionante di quest’anno rimane l’incontro con Papa Francesco. "Siamo rimasti colpiti dalla sua disponibilità e dalla sua attenzione per ognuno di noi. Ha passato quasi due ore a parlare con gli invitati, regalando una parola buona e un sorriso a tutti. È stata un’esperienza che ci ha fatto sentire profondamente accolti e vicini alla sua figura." Ora, gli zampognari si preparano a portare la magia del Natale nella loro comunità e oltre, arricchiti da un’esperienza che ha dato un senso ancora più profondo alla loro musica e al loro impegno.

