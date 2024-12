Controlli congiunti Carabinieri-Polizia locale

Dal centro alle periferie e poi anche in stazione. Servizio congiunto da parte dei Carabinieri del Comando Compagnia di Legnano e delle caserme di Castano Primo, Cuggiono e Busto Garolfo, con la Polizia Locale castanese.

Dal centro alle periferie e poi anche in stazione. Servizio congiunto da parte dei Carabinieri del Comando Compagnia di Legnano e delle caserme di Castano Primo, Cuggiono e Busto Garolfo, con la Polizia Locale castanese. Controlli, monitoraggio e attività di accertamento e prevenzione che hanno visti impegnati i militari dell’Arma e gli agenti del comando di piazza Mazzini. Più mezzi e uomini, allora, che per alcune ore si sono mossi in varie zone della città, verificando diversi soggetti, attività commerciali e perlustrando le cosiddette aree sensibili del territorio, con il deferimento in stato di libertà di due persone, oltre alla contestazione di violazione amministrativa di cui all’art. 75 DPR 309/90 a carico di un soggetto trovato in possesso di modica quantità di sostanza stupefacente e all’individuazione di un uomo gravato da provvedimento d’espulsione. “Un’importante iniziativa quella messa in campo e che parte anche dall’incontro di qualche settimana fa tra le Amministrazioni Comunali di Castano, Arconate, Buscate, Vanzaghello, Turbigo e Magnago con le rispettive Polizie Locali, il Maggiore del Comando Compagnia Carabinieri di Legnano, il comandante della caserma di Castano e i rappresentanti della Polizia di Stato di Busto Arsizio, appunto per programmare azioni e interventi mirati e concreti di contrasto al fenomeno dello spaccio di droga e più in generale all’illegalità – commentano il sindaco di Castano Roberto Colombo e l’assessore Carlo Iannantuono – Come Amministrazione Comunale abbiamo sempre detto che tra le priorità c’è garantire una sempre maggiore sicurezza ai cittadini. Fondamentale, inoltre, è la collaborazione e la condivisione tra le Forze dell’Ordine, per essere pronti ad intervenire in maniera puntuale e concreta qualora ci siano situazioni di pericolo, criticità ed emergenze. Quello delle scorse ore è stato solo un primo momento di lavoro di squadra; simili servizi verranno proposti, infatti, in più occasioni anche in futuro”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!