Centro sportivo: aprirà a marzo

Per usare quella storica espressione... “il dado è tratto”, o almeno così sembra, perché visto i precedenti, il condizionale è quasi d’obbligo. Il nuovo centro sportivo di Turbigo, infatti, aprirà attorno al mese di marzo del 2025, come ha annunciato proprio nei giorni scorsi il sindaco Fabrizio Allevi. “Finalmente, quindi, i turbighesi e realtà sportive del paese, ma non solo - ha spiegato il primo cittadino - potranno fare il loro ingresso nella struttura. Per arrivare a questo, però, è necessario superare alcuni fondamentali step, ossia l’accordo che stiamo predisponendo tra Comune e società realizzatrice dell’impianto, nel quale si riconoscerà, da un lato una parte dell’aumento dei prezzi delle materie prime, dei combustibili e dell’energia, che ha comportato enormi difficoltà per l’impresa costruttrice, partita in certe condizioni e che si è poi trovata in una situazione differente (tutto ciò inevitabilmente va tenuto in considerazione perché si tratta di qualcosa di assolutamente straordinario e non prevedibile), dall’altro, l’impresa riconoscerà, contemporaneamente, al Comune le penali, già quantificate a livello contrattuale, per il ritardo di diversi mesi nella realizzazione dell’opera rispetto a quanto pattuito. Da qui, allora, che cosa accadrà? “Il passaggio successivo prevede che il Comune riceverà in consegna anticipata l’a struttura - ha ribadito il sindaco - Così facendo, il gestore potrà entrare, per predisporre le varie attrezzature e le omologazioni per i campi da gioco destinati alle società sportive, e verranno effettuati ancora tutti i collaudi degli impianti. Una volta messo anche questo tassello, arriveremo con la fine di febbraio e gli inizi di marzo a poter consegnare il centro sportivo alla comunità”.

