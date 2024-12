Tampona, volontariamente, un'ambulanza

Uno strano episodio a inizio ottobre in zona industriale di Cuggiono. Una grossa BMW va a colpire un mezzo della Croce Azzurra buscatese prima di dileguarsi; danni per almeno 5000 euro.

Uno strano episodio di cronaca ha coinvolto un mezzo della Croce Azzurra buscate la sera del 6 ottobre scorso. Erano verso le 21.20 di sera e l’equipaggio veniva chiamato per intervenire in una via in zona industriale a Cuggiono per un’infortunio di un cittadino ad un arto. “All’arrivo in posto - ci raccontano - troviamo il cancello della ditta chiuso e nessuno risponde al citofono esterno; decidiamo quindi di contattare la centrale operativa per informazioni. Durante la chiamata sentiamo delle urla ad una distanza di circa 200 metri di distanza. Il paziente si trova con un asciugamano avvolto intorno all’avambraccio/polso destro; insieme a lui è presente anche un’altra persona ma che parlava con difficoltà in italiano”.Dopo le prime cure, ecco che avviene un fatto clamoroso: “Durante la valutazione e la medicazione, una macchina BMW di colore scuro affianca la nostra autoambulanza e ha inizio una discussione in lingua straniera dai toni molto accesi tra l’autista della vettura e i due presenti - ci raccontano da Croce Azzurra Buscate - Il paziente scende dall’ambulanza e si scaraventa con violenza sul parabrezza dell’auto. L’autista effettua una breve retromarcia e successivamente, accelerando, tenta di investire il paziente colpendo però solamente l’autoambulanza. Al momento dell’accaduto, fortunatamente, il capo equipaggio è a bordo del mezzo e gli altri due soccorritori essendo nelle immediate vicinanze rischiano di essere colpiti. Dopo l’accaduto tutto l’equipaggio si è allontanato rapidamente ed è stato richiesto l’intervento delle forze dell’ordine”.Nessuna persona ha riportato ferite, ma il danno al mezzo è stato notevole, pur colpendo la fiancata. “Il colpo ha avuto ripercussioni sul pianale dell’ambulanza dove abbiamo la barella elettrica e anche alla pedana, i danni son stati almeno per almeno 5000 euro”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!