Auto si ribalta nei campi

Stava percorrendo via per Cuggiono in auto quando una donna di 45 anni ha perso il controllo del veicolo ribaltandosi in un campo. È accaduto questa mattina a Buscate dove sono intervenuti i soccorritori del Cvps di Arluno, l'automedica e i vigili del fuoco di Inveruno. I traumi riportati non sarebbero gravi. Dopo essere stata stabilizzata è stata trasferita, in codice giallo, all'ospedale di Legnano. Saranno i carabinieri a chiarire la dinamica.

