A scuola di legalità. Perché proprio nei giorni scorsi la Polizia locale di Castano ha incontrato i ragazzi delle scuole Medie.

Dal rispetto delle regole nella vita sociale, passando per i valori civili e la democrazia, l’esercizio dei diritti di cittadinanza e ancora i comportamenti da tenere per essere “buoni cittadini”, ma anche il bullismo, il cyberbullismo e i pericoli del web, fino alle gravi conseguenze dall’uso di sostanze stupefacenti e alcoliche. A scuola di legalità. Perché proprio nei giorni scorsi, il vicecomandante della Polizia locale di Castano Primo, Paola Gaia, e l’addetto all’ufficio di Polizia Giudiziaria Antonio Azzinnari, accompagnati dall’assessore Carlo Iannantuono, hanno incontrato gli studenti delle scuole Medie dell’Istituto Comprensivo “Falcone e Borsellino”, appunto per un momento di incontro, confronto e spiegazione. “Coinvolti sono stati e saranno i ragazzi di terza e seconda – commenta l’Assessore Iannantuono – Un progetto certamente importante di sensibilizzazione presso le scuole secondarie di primo grado. È fondamentale, infatti, sottoporre all’attenzione questi argomenti per cercare di educare ed informare quanto più possibile i giovani di oggi”.

