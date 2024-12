Natale in Villa 2024

Il 7 e 8 dicembre in Villa Annoni un’occasione unica per vivere l’atmosfera natalizia, tra mercatini artigianali, spettacoli e tante attività pensate per grandi e piccini.

A dicembre, Villa Annoni a Cuggiono si prepara a trasformarsi in un luogo da fiaba grazie all’evento "Natale in Villa", in programma il 7 e l’8 dicembre. Si tratta di un’occasione unica per vivere l’atmosfera natalizia, tra mercatini artigianali, spettacoli e tante attività pensate per grandi e piccini.

L’evento, organizzato con il supporto del Comune di Cuggiono e promosso dall’associazione Iperbole, offre un mix perfetto di arte, tradizione e divertimento. I visitatori potranno passeggiare tra gli stand di un mercatino artistico e artigianale, dove sarà possibile scoprire creazioni uniche, prodotti tipici e tante idee regalo originali.

Ma la vera magia arriva con il Villaggio di Babbo Natale, un luogo speciale dove i più piccoli potranno incontrare Babbo Natale in persona e lasciarsi incantare dalla Casetta degli Elfi. Per loro sono previsti anche spazi dedicati a truccabimbi e laboratori creativi, per rendere questa esperienza ancora più indimenticabile.

Ad arricchire il tutto ci saranno animazioni e spettacoli itineranti, che riempiranno l’aria di musica e allegria, oltre a un’ampia offerta di street food per soddisfare ogni palato con prelibatezze locali.

L’ingresso all’evento è gratuito, con apertura del mercatino dalle 10:00 alle 20:00 e spettacoli pomeridiani dalle 15:00 alle 18:00. Per chi desidera immergersi completamente nello spirito natalizio, "Natale in Villa" è una tappa obbligata, dove tradizione, magia e divertimento si incontrano in un contesto unico.

