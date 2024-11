Il 'calendario' dei commercianti

Ogni giorno, a partire da domenica 1 dicembre e fino a martedì 24 dicembre, i cittadini potranno approfittare di offerte esclusive presso le attività aderenti.

Con l’avvicinarsi del Natale, l'associazione commercianti inverunese 'Inveruno in Vetrina' ha lanciato l’iniziativa "Calendario di Natale", un progetto pensato per incentivare gli acquisti presso i negozi e le attività locali, promuovendo così il commercio di prossimità.

L’evento propone un ricco calendario di promozioni e sconti offerti da numerosi esercenti del paese. Ogni giorno, a partire da domenica 1 dicembre e fino a martedì 24 dicembre, i cittadini potranno approfittare di offerte esclusive presso le attività aderenti, spaziando da sconti su prodotti e servizi a iniziative speciali pensate proprio per il periodo natalizio.

L'iniziativa si distingue per il suo obiettivo di valorizzare il tessuto commerciale di Inveruno, sostenendo le attività locali in un momento dell’anno cruciale per molte imprese. Le promozioni sono pubblicizzate attraverso il materiale ufficiale del progetto, che presenta un calendario dettagliato delle offerte giorno per giorno, permettendo ai clienti di programmare al meglio i propri acquisti natalizi.

L'idea di "Inveruno in Vetrina" non è solo un invito a fare shopping in paese, ma un’occasione per creare un legame più forte tra i cittadini e le realtà commerciali del territorio. L’amministrazione comunale e i negozianti coinvolti puntano a diffondere il messaggio che acquistare locale non è solo conveniente, ma anche un modo per sostenere l’economia del proprio territorio.

L’appello rivolto ai cittadini è chiaro: regalarsi o regalare qualcosa di speciale durante le festività, scegliendo le eccellenze e i servizi offerti dai commercianti di Inveruno.

