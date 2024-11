Hai un talento? Ora tocca a te!

Che si tratti di cantare, ballare, recitare, suonare uno strumento o esibirsi in qualsiasi altra forma d’arte, X Castano Vales accoglie con entusiasmo partecipanti di tutte le età.

Pronti a scoprire i talenti nascosti della nostra comunità? Nasce X Castano Vales, un talent show organizzato con l’obiettivo di valorizzare e mettere in luce le passioni e le abilità degli abitanti di Castano Primo, Cuggiono e Buscate. Questo evento, pensato per offrire un’occasione di incontro e divertimento, si propone di diventare il palcoscenico ideale per chiunque abbia un talento da condividere. Che si tratti di cantare, ballare, recitare, suonare uno strumento o esibirsi in qualsiasi altra forma d’arte, X Castano Vales accoglie con entusiasmo partecipanti di tutte le età. L’evento non è solo una competizione, ma un’occasione per celebrare la creatività e il talento in ogni sua forma, promuovendo un momento di condivisione e comunità. Partecipare è semplice: basta iscriversi alle audizioni tramite il QR code dedicato. Le selezioni si terranno il 24 novembre e il 1 dicembre presso l’oratorio Paolo VI. Durante queste giornate, una giuria valuterà le esibizioni e sceglierà i 30 partecipanti che saliranno sul palco delle serate principali. Durante le serate dell’evento, i partecipanti selezionati si esibiranno davanti a un pubblico che avrà un ruolo decisivo: tramite un sistema di votazione online (Google Moduli), gli spettatori potranno votare le loro performance preferite. Questo processo porterà alla selezione di 10 finalisti, che avranno la possibilità di esibirsi nuovamente nella serata conclusiva per contendersi il titolo. X Castano Vales non è solo un talent show, ma un momento per unire la comunità e creare uno spazio in cui divertirsi, applaudire i propri concittadini e scoprire quanta creatività e talento abitano nelle nostre città. Che tu sia un partecipante o uno spettatore, questo evento promette di regalare emozioni, risate e, perché no, qualche momento di pura meraviglia. “Non perdere l’occasione di far parte di questa nuova avventura - spiegano gli organizzatori - vieni a scoprire il talento locale e a sostenere chi ha il coraggio di salire sul palco per condividere le proprie passioni!”.

