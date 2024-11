Pronti a vivere la magia del Natale e farlo tutti insieme, dando così il via ufficiale alle prossime feste? Babbo Natale, ovviamente con i suoi inseparabili aiutanti, tante sorprese e anche con gli Sbandieratori di Legnano, allora, vi aspetta domenica 1 dicembre a Castano con "La parata di Natale”.

Pronti a vivere la magia del Natale e farlo tutti insieme, dando così il via ufficiale alle prossime feste? Babbo Natale, ovviamente con i suoi inseparabili aiutanti, tante sorprese e anche con gli Sbandieratori di Legnano, allora, vi aspetta domenica 1 dicembre a Castano con "La parata di Natale”. Appuntamento alle 16 in via Lonate, dove ci sarà la partenza della sfilata che attraverserà diverse vie e zone di Castano. E poi alle 18, in piazza Mazzini si accendono le luminarie (sempre in piazza, inoltre, truccabimbi, te caldo e vin brulé). I partecipanti sono invitati a indossare qualcosa di natalizio.

