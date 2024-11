Interventi energetici al campo sportivo

Sul piatto sono stati messi 128 mila euro, 90 mila dei quali sono giunti dal bando del fondo statale per l'efficientamento energetico.

Sul piatto sono stati messi 128 mila euro, 90 mila dei quali sono giunti dal bando del fondo statale per l'efficientamento energetico. Il campo sportivo di via Repubblica ad Arluno sta per ricevere un'iniezione di miglioria sul fronte della sua resa sul piano dell'energia. "I lavori - spiega in una nota il sindaco Alfio Colombo - sono in corso di ultimazione e si creerà un nuovo sistema che ci permetterà di risparmiare il 70 per cento in termini di consumo energetico e di bollette".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!