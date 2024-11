Grandi e piccini saranno trasportati nel mondo incantato delle fiabe Disney in tre tappe italiane: 8 dicembre Roma, Auditorium Conciliazione, 27 dicembre Milano, Teatro Repower e 4 gennaio Napoli, Teatro Palapartenope.

Un evento imperdibile arriva per le festività natalizie: "The Best of Disney Music", un concerto straordinario diretto dal Maestro Gerardo Di Lella, che vedrà sul palco la prestigiosa Grand Òrchestra.

Grandi e piccini saranno trasportati nel mondo incantato delle fiabe Disney in tre tappe italiane: 8 dicembre Roma, Auditorium Conciliazione, 27 dicembre Milano, Teatro Repower e 4 gennaio Napoli, Teatro Palapartenope.

Protagonisti della serata-evento saranno i 90 elementi della Gerardo Di Lella Grand Òrchestra, formazione unica nel panorama nazionale di stampo americano, che vede al suo interno una vera e propria big band capace di conferire una spinta sonora incredibile, completano l’organico 14 voci tutte in grado di sostenere il duplice ruolo di solista e corista.

Il Maestro Di Lella ha arrangiato personalmente tutte le partiture dei brani, rispettando fedelmente le versioni presenti nelle pellicole originali, regalando allo spettatore l’emozione di rivedere i film attraverso la musica.

Saranno eseguite le celebri musiche di ben 16 film tra quelli che hanno fatto la storia della Disney: da Gli Aristogatti, La Bella e la Bestia, Aladdin, Mulan, La Sirenetta, Pinocchio, Biancaneve e i sette nani, fino a Frozen, Il Re Leone e Cenerentola, solo per citarne alcuni. Il concerto sarà un omaggio alla tradizione Disney, che ha saputo combinare diversi generi musicali, dal jazz al pop, dalla musica sinfonica a quella etnica, creando un’esperienza unica per il pubblico.

«Ciò che vedrete è il risultato di un impegno straordinario» - racconta il Maestro Di Lella - «Questo concerto rappresenta una vera sfida, un viaggio musicale che abbraccia una varietà incredibile di linguaggi: dal jazz al pop, dalla musica sinfonica all’etnica. L'obiettivo è offrire al pubblico l'opportunità di ascoltare queste indimenticabili melodie in modo coglierne tutti dettagli che solitamente passano inosservati durante la proiezione, immergendosi completamente nella bellezza della musica che ha accompagnato generazioni di spettatori; una musica eterna, che resterà per sempre, per i bambini di ieri, di oggi e di domani. Tutti i genitori fanno vedere i cartoni ai propri figli, e partono dal ricordo di film come Cenerentola, Pinocchio e le altre storie, a cui se ne aggiungono sempre di nuove».

Nel corso della serata, il pubblico sarà guidato in un’avventura sonora attraverso la magia dei film Disney, con un programma che non solo celebra i grandi classici, ma che include anche le colonne sonore più recenti, come quelle di Frozen e Il Re Leone, che hanno segnato profondamente le generazioni più giovani.

L'appuntamento con The Best of Disney Music è imperdibile per tutti gli appassionati di musica, cinema e animazione. Un tributo straordinario alla musica che continua a emozionare intere generazioni.

Il prossimo 1° gennaio la Gerardo Di Lella Grand Òrchestra si esibirà in occasione del Concerto di Capodanno di Roma che si terrà nel prestigioso Auditorium La Nuvola. Il concerto-evento, interamente dedicato alla musica del cinema italiano, verrà trasmesso sabato 4 gennaio 2025 in seconda serata su RaiUno.

Arrangiatore, compositore e direttore d’orchestra di musica “extracolta”, sin da giovanissimo ha avuto la passione per la sonorità “grandiosa”. Diplomato in pianoforte e in musica jazz, da anni guida parallelamente 4 diverse formazioni a proprio nome, rispettivamente di 15, 22, 72 e 90 elementi, con le quali propone con la medesima passione e professionalità, progetti molto diversi tra loro: Jazz, Swing, Musica per il Cinema, Pop, Dance, Etnica ecc.

Tra i band leader del panorama nazionale, Gerardo Di Lella si distingue soprattutto per il suo duplice aspetto: quello di arrangiatore e direttore d’orchestra al servizio di terzi (in varie occasioni per la RAI: Concerto di Natale, David di Donatello, Festival di Sanremo ecc. e per molti artisti di livello internazionale come Gloria Gaynor, Randy Crawford, Diane Schuur, Tony Hadley, Noa, Jarabe De Palo, Solomon Burke, Katia Ricciarelli, Vincenzo La Scola, Biagio Antonacci, Malika Ayane, Claudio Baglioni, Cesare Cremonini, Arturo Sandoval, Lee Konitz, Randy Brecker, Eddie Daniels, Mike Stern, Miroslav Vitous, ecc.) e quello di compositore ed arrangiatore moderno ed originale. Tra Roma e gli Stati Uniti (New York, Los Angeles e Nashville), Gerardo Di Lella ha registrato con la sua Jazz O’rchestra “Napoli & Jazz”, distribuito da Universal Italia, che vede la collaborazione di molti artistidi fama internazionale: Bob Mintzer, Chris Potter, Eddie Daniels; Dave Kikoski, Adam Nussbaum, Tom Harrell, Paquito D’Rivera, Larry Carlton, Diane Schuur, Fabrizio Bosso, Robin Eubanks, ottenendo le linee di copertina tra gli altri del premio oscar Michel Legrand. Ha diretto orchestre di grande prestigio, quali: Orchestra Scarlatti di Napoli, Orchestra del Teatro Massimo Bellini, di Catania, Orchestra Filarmonica Giuseppe Verdi di Salerno, Orchestra Rai di Sanremo, Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari. Si è esibito in prestigiosi teatri e festival internazionali: Teatro Regio di Parma, Ravello Festival, Pompei Festival, Taormina Arte Festival, Versiliana Festival, Sferisterio di Macerata, Valle dei Templi di Agrigento, Tabarka jazz Festival (Tunisia).

Gerardo Di Lella è l’autore, insieme a Gianni Togni, del brano “Tutto quello che ho” contenuto nel disco “Tutti i sogni ancora in volo” di Massimo Ranieri.

Biglietti disponibili su: www.ticketone.it

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!