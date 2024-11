Bernate e i suoi volontari

Il prossimo 5 dicembre si celebra la Giornata Internazionale del Volontariato, istituita trentanove anni fa dalla Nazioni Unite.

Il prossimo 5 dicembre si celebra la Giornata Internazionale del Volontariato, istituita trentanove anni fa dalla Nazioni Unite per dar valore al prezioso contributo e impegno dei volontari di tutto il mondo. L’Amministrazione Comunale di Bernate Ticino si unisce alle celebrazioni, dedicando questa giornata in particolare a tutte le persone che ogni giorno donano tempo ed energie per il bene della comunità. Risorse fondamentali che forniscono supporto assistenziale, sociale e aggregativo, creando occasioni d’incontro ed eventi che mantengano vive le tradizioni e la storia dei luoghi. In quest’ottica di condivisione e celebrazione, la giunta Ottolini vuole rendere omaggio a tutti coloro che hanno a cuore il bene di Bernate. Dopo il primo incontro conoscitivo dello scorso 8 ottobre, tutte le realtà e i singoli volontari che operano sul territorio sono invitati il prossimo 7 dicembre presso le Sale Nobili della Canonica, per un momento di festa. “Un evento speciale - ha sottolineato il sindaco Alessio Ottolini - per "omaggiare" tutti i volontari di Bernate e Casate che in forma associata o libera prestano la loro opera nel volontariato locale. L'Amministrazione riconosce l'importante ruolo svolto da tutti i volontari, che operano in qualsiasi campo (sociale, culturale, ricreativo, ...) per rendere il nostro Comune sempre più vivo, accogliente e inclusivo. Ci sarà anche una...inaspettata sorpresa!”.

