Prelievi anche di sabato

Grazie all’introduzione del nuovo servizio, saranno disponibili 70 posti prenotabili per prelievi ematici destinati a utenti dai 3 anni in su.

A partire da sabato 23 novembre, il Centro Prelievi dell’Ospedale di Cuggiono estenderà i propri orari di apertura anche al sabato mattina, dalle ore 7.30 alle 10.30. Questa novità rappresenta un’importante iniziativa volta a migliorare l’accessibilità ai servizi sanitari, offrendo una soluzione concreta alle esigenze di chi, per motivi lavorativi o familiari, non riesce a usufruire del servizio durante i giorni feriali.

Grazie all’introduzione del servizio sabatale, saranno disponibili 70 posti prenotabili per prelievi ematici destinati a utenti dai 3 anni in su. La prenotazione potrà essere effettuata comodamente online tramite la piattaforma “Zerocoda” (accessibile all’indirizzo: prenota.zerocoda.it).

Il Centro offrirà la possibilità di eseguire quasi tutti gli esami ematici normalmente disponibili nei giorni feriali, con alcune eccezioni specificate nel comunicato ufficiale.

L’iniziativa sarà attiva per cinque settimane, fino al 21 dicembre, offrendo così un’ampia finestra per testare l’efficacia e la domanda del servizio.

L’apertura al sabato mattina rappresenta un passo significativo verso una sanità più vicina e inclusiva, che risponde alle necessità della popolazione locale. L’obiettivo principale è quello di rendere i servizi sanitari più flessibili e fruibili, abbattendo le barriere di tempo che spesso ostacolano l’accesso a cure essenziali.

Grazie a questa nuova opportunità, il Centro Prelievi di Cuggiono si conferma un punto di riferimento per la salute e il benessere dei cittadini, adattandosi alle esigenze di una comunità sempre più dinamica e diversificata.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!