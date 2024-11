Fuga di gas in via Roma

Dopo la segnalazione sono prontamente intervenuti sia gli operai dell'azienda che i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell'area.

Nella tarda mattina di oggi, martedì 19 novembre, si è registrata una fuga di gas lungo la via Roma, arteria storica del centro di Cuggiono. L'episodio, segnalato da alcuni cittadini, si è verificato, fortunatamente, solo lungo il marciapiede di passaggio. Dopo la segnalazione sono prontamente intervenuti sia gli operai dell'azienda che i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell'area. Per diverso tempo la via è stata chiusa al traffico.

