Dipingiamo una scarpa...

Per la Giornata internazionale contro la violenza alle donne ha scelto due strade: una passa dalle scarpe rosse, l'altra da un incontro di riflessione. Il comune di Arluno si appresta a dare il suo contributo per la ricorrenza di lunedì 25 novembre volta a puntare i riflettori su una delle piaghe più drammatiche dell'epoca attuale. Sabato 23 dalle 9.30 alle 12.30 i cittadini saranno invitati a portare una scarpa rossa o dipinta di rosso "per rompere il silenzio". Il comune invita gli arlunesi a "recuperare una vecchia scarpa, dipingerla di rosso e portarla in piazza del Popolo, piazza Cavour o al parco dell'orologio dove rimarranno esposte per alcuni giorni". Si tratta, spiega il comune , di "un'esposizione simbolica che permetterà di raccontare la storia di alcune donne". La seconda occasione in cui il comune vuole coinvolgere i cittadini è la partecipazione, martedì 26 novembre alle 21 in sala consiliare, a un incontro di approfondimento in cui interverranno Rachele Canavesi e Marta Marchioro , operatrici del centro antiviolenza Telefono Donna di Magenta.

