Il prof. Visconti confermato nel Consiglio dell'Istat

Istat: formalmente ricostituito e pienamente operativo il Consiglio dell’Istituto. Ne fanno parte, oltre al Presidente, professor Francesco Maria Chelli, i professori Mariaclelia Stefania Di Serio, Gian Carlo Blangiardo, Federico Visconti e la dottoressa Maria Rosaria Prisco.

Istat: formalmente ricostituito e pienamente operativo il Consiglio dell’Istituto. Ne fanno parte, oltre al Presidente, professor Francesco Maria Chelli, i professori Mariaclelia Stefania Di Serio, Gian Carlo Blangiardo, Federico Visconti e la dottoressa Maria Rosaria Prisco.

Il Presidente e il Consiglio, quali organi di governo dell'Istat, esercitano le funzioni di indirizzo tecnico, scientifico, amministrativo e ogni altra funzione ad essi attribuita da disposizioni di legge, secondo le rispettive attribuzioni.

Dopo un primo mandato, conclusosi a giugno 2024, il Professor Federico Visconti è dunque confermato come membro del Consiglio dell'Istat. Vi rappresenterà il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica, di cui è componente su designazione del Ministro dell'Università Anna Maria Bernini. L’incarico del Professor Visconti si aggiunge a quello di Vicepresidente di Fideraum Intesa Sanpaolo Private Banking, rinnovato nell'aprile scorso.

"Il Consiglio dell'Istat ha rappresentato negli anni scorsi una straordinaria opportunità di apprendimento sui contenuti decisionali e sui processi gestionali di un’istituzione di primaria importanza per il Paese. La conferma dell'incarico è un segno di stima da parte dei membri del Comitato di indirizzo dell’informazione statistica, che ringrazio vivamente", commenta Federico Visconti. "E’ altresì una grande soddisfazione professionale che, nei fatti, dovrà tradursi in contributi critici e idee di sviluppo. Come diceva Marchionne: ‘Esiste un mondo in cui le persone non lasciano che le cose accadano, le fanno accadere'. C'è poco da aggiungere: bisogna assumersi le proprie responsabilità".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!