Laboratorio di presepismo

Creatività e originalità. Quando si dice “il mondo dei presepi nelle vostre mani...”. Sì, perché domenica 15 dicembre, dalle 9.30 alle 18 in biblioteca a Vanzaghello, ecco un laboratorio gratuito di presepismo, curato da Maurizio Villa, grande esperto ed appassionato della materia, socio sostenitore dell’Associazione Italiana Amici del Presepio. L’occasione per cimentarsi nella realizzazione di bellissimi capolavori e, allo stesso tempo, scoprire più da vicino particolarità e caratteristiche. Gli interessati possono iscriversi in biblioteca entro il 15 novembre. Tutte le informazioni relative allo svolgimento del corso e al kit di strumenti da portare saranno comunicate all’atto dell’iscrizione.

