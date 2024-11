La campagna arriva in Duomo

Domenica 17, tra piazza dei Mercanti e piazza del Duomo, Coldiretti celebrerà la 74esima 'Giornata del Ringraziamento' tra trattori, mercati e laboratori.

La campagna si sposta nel cuore della metropoli con una solenne celebrazione religiosa presieduta dall’Arcivescovo Mario Delpini, il mercato di Campagna Amica, i laboratori delle fattorie didattiche di Terranostra, mostre e iniziative di solidarietà. Lo annuncia la Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza per domenica 17 novembre 2024 quando a Milano, tra piazza dei Mercanti e piazza del Duomo, celebrerà la 74esima Giornata del Ringraziamento.

In particolare – anticipa la Coldiretti – dalle ore 9 alle 19 piazza dei Mercanti ospiterà il farmers’ market con i prodotti a filiera corta: dai formaggi alla frutta e verdura, dal miele al pane, e ancora dalle farine di grani antichi ai prodotti da forno per arrivare a salumi, carni e vino. I consumatori potranno contribuire con l’iniziativa della “spesa sospesa” ad acquistare alimentari che saranno consegnati alla Caritas Ambrosiana per il sostegno alle famiglie bisognose di Milano.

Intorno ai banchi dei prodotti della tradizione contadina le mostre dedicate alle eccellenze agroalimentari del territorio, al rito del Ringraziamento e agli 80 anni di Coldiretti.

Nel corso della giornata – specifica la Coldiretti – anche i laboratori didattici per i bambini: nella mattinata, dalle 10 alle 11 e dalle 11.15 alle 12.15 l’attività dedicata alla stagionalità con la fattoria Salmoiraghi di Abbiategrasso; nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 15.30, il laboratorio sulle erbe aromatiche con le fattorie Cascina Bressanella di Besana Brianza e il Molinetto di Cisliano. Per iscrivere figli e nipoti è sufficiente cliccare sul sito di Coldiretti Milano, Lodi e Monza Brianza e compilare un semplice modulo on line.

Alle ore 16.30 in piazza Mercanti avverrà la consegna ufficiale ai responsabili della Caritas Ambrosiana dei pacchi alimentari confezionati grazie alla “spesa sospesa”, alla presenza, fra le altre autorità del territorio invitate, di monsignor Mario Delpini, Arcivescovo di Milano, Alessandro Rota, presidente della Coldiretti interprovinciale, e Mattia Abdu Ismahil, presidente del Municipio 1 che ha anche concesso il patrocinio alla Giornata del Ringraziamento.

Alle 17.30 il momento più atteso della manifestazione: la celebrazione della Santa Messa in Duomo, presieduta da monsignor Delpini e concelebrata da don Matteo Vasconi, consigliere ecclesiastico di Coldiretti per le province di Milano e Monza Brianza. Durante la cerimonia gli agricoltori chiederanno la benedizione sui prodotti della stagione appena conclusa e sui prossimi lavori in campagna.

La Giornata del Ringraziamento – istituita per iniziativa della Coldiretti nel 1951 e fatta propria dalla Cei nel 1975 – segna un’occasione di sosta e di riflessione, sui beni della terra e sui suoi prodotti, ed è da sempre festa identitaria di Coldiretti e degli imprenditori agricoli, che con il loro quotidiano lavoro sono i veri custodi del territorio.

