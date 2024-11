2 milioni ai Vigili del Fuoco

Un importante contributo da parte di Regione Lombardia ai distaccamenti dei Vigili del Fuoco del territorio: un sostegno anche ad Inveruno, Magenta ed Abbiategrasso.

Regione Lombardia ha finanziato tutti i 55 progetti presentati al bando per i contributi del biennio 2024-25 per Onlus, Aps e Odv che sostengono un distaccamento volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. In merito alla notizia è intervenuta Silvia Scurati consigliere regionale della Lega vicepresidente della Commissione ‘Attività produttive’ di Regione Lombardia.

“Grazie a Regione Lombardia riceveranno importanti contributi anche tutti gli 8 progetti presentati in provincia di Milano, si tratta di ben 276.497 euro su 2 milioni totali messi a disposizione. Risorse fondamentali per il sostegno e la valorizzazione dei Vigili del Fuoco volontari, fondi che andranno ad aumentare la capacità di risposta alle emergenze e la messa in campo di azioni di previsione e soprattutto di prevenzione. Fondi importanti per l’acquisto di mezzi, dotazioni tecniche e interventi strutturali per potenziare la preparazione del personale dei distaccamenti. Questa è l’ennesima dimostrazione d’attenzione da parte della giunta Fontana e dell’assessorato alla sicurezza per la salvaguardia dei nostri territori, l’incolumità dei nostri cittadini e l’apprezzamento del volontariato” conclude Scurati.

Di seguito l’elenco dei progetti finanziati:

ASSOCIAZIONE AMICI DEI VIGILI DEL FUOCO DI ABBIATEGRASSO 35.000,00 euro

ASSOCIAZIONE AMICI DCEI POMPIERI VOLONTARI DI CORBETTA O.D.V. 35.951,79 euro

AMICI DEI POMPIERI DI GARBAGNATE MILANESE O.D.V. - E.T.S. 35.553,82 euro

ASSOCIAZIONE AMICI DEI POMPIERI DI INVERUNO 35.000,00 euro

ASSOCIAZIONE VIGILFUOCO MAGENTA 33.383,73 euro

AMICI DEI POMPIERI VOLONTARI DI MELEGNANO 18.348,10 euro

AMICI DEI POMPIERI DI PESCHIERA BORROMEO 48.965,53 euro

AMICI DEI POMPIERI DI PIEVE EMANUELE ODV 34.294,68 euro

