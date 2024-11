Club Lions: visita del governatore

Il mese di novembre per i Lions Club San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona, Parabiago Giuseppe Maggiolini con i suoi quattro Satelliti 4X4, Naviglio Grande, Numismatica e Medio Verbano Vele Antiche nonché il LC Special Valli Cultura Filosofia è iniziato alla grande.

Il 6 novembre, infatti, il Governatore del Distretto 108 Ib1 Anna Maria Peronese ha compiuto la sua visita amministrativa ai quattro Club e per l'occasione è stata accolta nella caratteristica sala del Maniero di San Magno a Legnano perfettamente predisposta per invogliare calore, ma soprattutto per esaltare, come dice il motto del DG, Audacia, Motivazione e Passione nei soci lions.

I consigli che hanno costituito un momento di confronto, oserei dire, alquanto diretto e schietto, hanno raccolto consenso e gradimento unanime da parte di tutti i presenti poiché il Governatore ha voluto conoscere e sviscerare la situazione locale, non mancando di elargire saggi consigli laddove ritenuti necessari. Gran bella atmosfera, come si conviene ad una grande occasione, con una presenza di soci e consorti molto nutrita e sala preparata in modo impeccabile.

La puntualità poi sia del Governatore che dei Soci dei Club che hanno partecipato ai Consigli Direttivi ha permesso anche di iniziare la parte conviviale con anticipo ed ascoltare il Governatore che ha tenuto la sua prolusione prima della cena caratterizzata dal piatto tipico bustocco: i bruscitti con la polenta.

Un discorso concreto ed appassionato, con l’inevitabile collegamento alle linee programmatiche del Presidente Internazionale, ma senza dimenticare LCIF e la ns. realtà locale, con tutte le problematiche che ogni giorno abbiamo ben presenti davanti a noi! Un discorso di grande spessore e, al contempo, impregnato di profonda umanità che ha tenuto la sala intera, per tutto il tempo, in religioso silenzio! Complimenti Governatore!

Grande nota di cambiamento da sottolineare è che al tavolo del Governatore col GET Multidistrettuale Danilo Francesco Guerini Rocco erano presenti gli ultimi Soci entrati nei Club e non, come da cerimoniale, le autorità lionistiche quali il Segretario Distrettuale Giancarla Mantegazza, il Presidente di Zona Ruggero Bottini, il Cerimoniere Distrettuale Patrizia Guerini Rocco, il Do Franco Rossi e nemmeno i Presidenti dei Club il Lions Silvio Accomando per il LC San Giorgio su Legnano, il Lions Francesco Munafo per il LC Parabiago Giuseppe Maggiolini, il Lions Gloria Maria Minotto per il LC San Vittore Olona ed il Lions Anna Maria Bello per il LC Valli Cultura Filosofia.

I nuovi soci sono stati entusiasti mentre i Presidenti hanno potuto conoscersi meglio e prospettare iniziative comuni più facilmente: complimenti ancora Governatore per il doppio risultato.

