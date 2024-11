L’Associazione Nazionale Bersaglieri

L’appuntamento è per domenica 10 novembre, alle ore 16, in piazza San Martino per assistere alla loro sempre coinvolgente esibizione. Dalle ore 11.45 alle 18 di sabato, domenica e lunedì si potrà visitare la mostra bersaglieresca alla sede Apai.

La fanfara di Abbiategrasso, sin dalla sua costituzione ha parte-cipato a diverse manifestazioni, riuscendo sempre a farsi apprezzare, tenendo alto l’onore ed i valori del Corpo dei Bersaglieri. La Fanfara ha al suo attivo numerose partecipazioni a Cerimonie Istituzionali in vari Comuni. Attualmente la Fanfara è diretta dal Cav. Gr. Cr. Ambrogio Locatelli. L’appuntamento è per domenica 10 novembre, alle ore 16, in piazza San Martino per assistere alla loro sempre coinvolgente esibizione. Dalle ore 11.45 alle 18 di sabato, domenica e lunedì si potrà visitare la mostra bersaglieresca alla sede Apai.

