Fattoria didattica per i bambini

Sarà possibile ammirare da vicino tutti gli animali da allevamento e da cortile. Ma anche partecipare a laboratori e attività didattiche per conoscere il mondo agricolo.

Una vera e propria fattoria, allestita in un padiglione della Fiera, con percorsi guidati per sperimentare una vicinanza agli animali che ormai per la maggior parte di noi è andata perduta. Sarà possibile ammirare da vicino tutti gli animali da allevamento e da cortile. Non mancheranno anche i percorsi didattici per i bambini e tanti altri laboratori, a cura dell’Agriturismo Murnee e di Silvia Vailati, avvicinarsi all’allevamento delle api e alla produzione del miele e alla storia del filo di seta. Sarà inoltre possibile, come sempre, nelle giornate di sabato e domenica e nella mattinata di lunedì, imparare a mungere la simpatica Mucca Margherita. Inoltre, i più piccoli potranno partecipare a “Bimbi in sella”, con giri sui pony.

