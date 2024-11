Sabato 9 novembre dalle 9, alla casa di riposo comunale Alberto del Nonno di via Balzarini a Ravello di Parabiago, si svolgerà l'edizione numero 24 della competizione campestre "Ragazzi in corsa.... dai nonni".

Un incontro... di corsa. Nel vero senso della parola, non come saluto fugace per poi andarsene subito. Sabato 9 novembre dalle 9, alla casa di riposo comunale Alberto del Nonno di via Balzarini a Ravello di Parabiago, si svolgerà l'edizione numero 24 della competizione campestre "Ragazzi in corsa.... dai nonni". Nell'iniziativa sono coinvolti Pro Loco, RSA , Protezione Civile, sodalizi sportivi di atletica e gli ospiti dai capelli bianchi che riceveranno dai piccoli vicinanza e affetto. I ragazzi saranno divisi per categorie di età dalle scuole primarie alle secondarie di primo grado.

