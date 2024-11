Pro Loco: si cercano forze fresche

Negli anni si è sempre qualificata come organizzatrice laboriosa di eventi aggregativi e coinvolgenti. La Pro Loco di San Giorgio su Legnano vorrebbe continuare sulla strada maestra sfornando nuove iniziative, ma anche cercando forze fresche in grado di allargare la famiglia.

Negli anni si è sempre qualificata come organizzatrice laboriosa di eventi aggregativi e coinvolgenti. La Pro Loco di San Giorgio su Legnano vorrebbe continuare sulla strada maestra sfornando nuove iniziative, ma anche cercando forze fresche in grado di allargare la famiglia. Dal momento che l'ultima riunione per la designazione del nuovo consiglio direttivo si è rivelata un buco nell'acqua per mancanza di proposte di candidatura, il sodalizio vuole ora rilanciarsi e propone ai cittadini due serate in programma martedì 12 e 19 novembre alle 21 nella sala consiliare Giacomo Bassi. "Alcuni soci hanno voglia di proseguire con il progetto - si legge nell'invito rivolto alla cittadinanza - e hanno proposto due serate per aprire un tavolo di lavoro e creare un nuovo gruppo". L'intento è insomma di conservare e arricchire il patrimonio di esperienza accumulato in questi anni a servizio della cittadinanza.

