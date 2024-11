Doppio 'Città di Castano'

Impegno, attenzione e presenza costante per la loro città e per i loro concittadini. Due importanti e fondamentali punti di riferimento, assoluti e indiscussi protagonisti nella vita associativa, del volontariato, dello sport, della scuola, della parrocchia e della politica castanese.

Impegno, attenzione e presenza costante per la loro città e per i loro concittadini. Due importanti e fondamentali punti di riferimento, assoluti e indiscussi protagonisti nella vita associativa, del volontariato, dello sport, della scuola, della parrocchia e della politica castanese. Due figure che hanno scritto pagine e pagine di storia della comunità. Doppio ‘Premio Città di Castano Primo’: uno alla memoria ad Adriano Canziani (scomparso solo qualche settimana fa), l’altro al fratello Costantino. “Adriano e Costantino sono state due persone che hanno vissuto, come si dice, a pieno la nostra realtà - ha commentato l’assessore alla Cultura, Maurizio Del Curto - Ed alle quali oggi abbiamo voluto attribuire questo importante riconoscimento”. Un omaggio e un ringraziamento speciale, insomma. Già un grande e immenso grazie che si è levato, allora, là all’auditorium ‘Paccagnini’, ma che in fondo è risuonato in tutta la città.

DOPPIO 'PREMIO CITTÀ DI CASTANO PRIMO'



