SS 341: nuovo autovelox

Addio vecchio autovelox, un nuovo rilevatore di velocità sulla Statale 341 a Turbigo. Là, all’incrocio con la via Lonate, insomma, ecco che adesso è stato posizionato un palo con l’apposita telecamera. “Questa apparecchiatura, a differenza della precedente, funzionerà su entrambi i lati, ossia da Castano verso Turbigo e viceversa - spiega l’assessore alla Sicurezza, Davide Cavaiani - E sarà attiva praticamente sia di giorno che la sera”. La tecnologia, allora, sempre più in ausilio della Polizia locale e del Comune, per cercare di garantire una maggiore sicurezza a quanti si trovano a transitare appunto in quella zona. Ma non è tutto, perché contemporaneamemnte sono stati installati anche altri due velobox, precisamente in via 25 aprile e in via Villoresi. “Salvaguardare e tutelare chi transiterà è la priorità - conclude Cavaiani”.

