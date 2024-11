Nuovi giochi all'infanzia

La giunta retta dal sindaco Linda Colombo vuole ora provvedere all'installazione di giochi nuovi anche al parco Gandhi di via Matteotti e nell'area verde di via San Sebastiano.

La loro presenza avrà una doppia valenza: facilitare l'aggregazione dei piccoli e portarli a viverla in modo divertente e coinvolgente. L'amministrazione comunale di Bareggio ha reso nota l'installazione di nuovi giochi nel giardino della scuola d'infanzia di via Gallina. I nuovi manufatti, freschi di collaudo, saranno quindi a disposizione dei frequentatori. Consapevole della finalità aggregativa e intelligentemente ludica dei giochi, la giunta retta dal sindaco Linda Colombo vuole ora provvedere all'installazione di giochi nuovi anche al parco Gandhi di via Matteotti e nell'area verde di via San Sebastiano. In questo modo la stessa fruizione delle aree riceverà un valore aggiunto.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!