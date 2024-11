Un percorso... da brividi...

Tra zucche intagliate, trucchi di magia e un percorso da brivido di altissimo livello (con oltre 520 partecipanti!), è stata una giornata che sicuramente rimarrà nei ricordi di tutti...

Il primo novembre, il comune di Inveruno ha ospitato una straordinaria giornata dedicata ad Halloween, ricca di attività per grandi e piccoli, organizzata con l’aiuto di varie realtà locali e coordinate dall'AGI Comitato Genitori. Sin dal pomeriggio, il parco cittadino si è trasformato in un luogo magico e un po' terrificante, grazie a un programma di eventi che ha entusiasmato famiglie e appassionati di questa festa.

Le attività per i più piccoli e non solo

A partire dalle 15.30, i visitatori hanno potuto partecipare a diverse attività, tra cui l’intaglio delle zucche, il truccabimbi e balli in maschera, tutti curati dalla Sensual Saidi Academy. I bambini hanno potuto dare libero sfogo alla loro creatività, portando da casa gli attrezzi per l'intaglio e creando delle opere d'arte a tema Halloween. Accanto a queste attività, è stato allestito anche un set fotografico, curato da Loreno Molaschi Foto, per permettere a tutti di portare a casa un ricordo di questa esperienza.

Alle 17, è arrivato uno dei momenti più attesi della giornata: lo spettacolo di magia del Mago Superzero. Con il suo “tenebroso” spettacolo, ha incantato e divertito il pubblico con trucchi e illusioni perfettamente in tema con l’atmosfera di Halloween.

Ma le emozioni non si sono fermate qui. Alle 18.30, solo per i più coraggiosi, è iniziato il Percorso da Brividi nel Parco, un’avventura organizzata da Agi che ha messo alla prova il coraggio dei partecipanti con un ingresso a 3 euro. Il percorso, immerso nell’oscurità e animato da figure spaventose, ha creato un'esperienza indimenticabile, tra urla, risate e adrenalina. A fine serata erano oltre 520 i partecipanti per un percorso che, se organizzato su più giorni, potrebbe davvero divenire un'attrattiva tipo le 'Lucine natalizie di Leggiuno'. Scenografie, idee, giochi di fumi e luci di altissimo livello, un vero capolavoro per la gioia dei partecipanti.

Per tutta la serata, il punto ristoro gestito dai Rockantina’s Friends ha garantito ristoro e golosità per tutti i presenti, dando un tocco di convivialità e offrendo un’occasione per stare insieme e condividere un momento di festa.

Questa giornata di Halloween a Inveruno ha dimostrato come la collaborazione tra diverse associazioni locali possa dar vita a un evento che non solo diverte, ma rafforza il senso di comunità. Tra zucche intagliate, trucchi di magia e percorsi da brivido, è stata una giornata che sicuramente rimarrà nei ricordi di tutti i partecipanti, grandi e piccoli.

