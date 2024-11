L'idea si è rivelata vincente. Il sindaco Alfio Colombo può dichiararsi soddisfatto del buon esito dell'iniziativa "Comune in piazza".

L'idea si è rivelata vincente. Il sindaco Alfio Colombo può dichiararsi soddisfatto del buon esito dell'iniziativa "Comune in piazza" con cui si è proposto di andare periodicamente tra i cittadini per raccogliere da loro suggerimenti, proposte o anche qualche critica costruttiva per dare un assetto sempre migliore al tessuto sociale, economico, culturale e urbanistico di Arluno. Che i cittadini abbiano apprezzato il tutto emerge dalle molte considerazioni emerse sul profilo social del primo cittadino. L'iniziativa, infatti, è stata variamente qualificata con aggettivi positivi, da "ottima" a "lodevole". E qualcuno auspica che anche altri comuni scelgano di avvalersi della stessa pratica di democrazia diretta. Il prossimo mese il primo cittadino sarà presente in piazza Pozzobonelli.

