'Notte da brividi'

Halloween da paura a Buscate! Per il pomeriggio del 31 ottobre, l’Associazione Tangram organizza un incontro a base di storie da brividi per tutti i bambini, con “dolcetto o scherzetto” a seguire per le vie del paese. Il tutto si chiuderà con un aperitivo mostruoso presso il Centro Anziani. Ritrovo alle 17.30 presso il Comune di Buscate, iscrizione obbligatoria entro il 28 ottobre, mandando un messaggio a Katiuscia al numero 349/3623964.

