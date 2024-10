La città di Castano Primo è pronta a celebrare la notte più spaventosa dell'anno con ‘Halloween in Villa’, un evento imperdibile per bambini e famiglie.

La città di Castano Primo è pronta a celebrare la notte più spaventosa dell'anno con ‘Halloween in Villa’, un evento imperdibile per bambini e famiglie. L'appuntamento è fissato per giovedì 31 ottobre, a partire dalle 16:45. La festa avrà luogo presso la Villa Comunale, mentre a partire dalle 18 ci sarà la tradizionale caccia al ‘Dolcetto o Scherzetto’ in piazza Mazzini,

