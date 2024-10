Villa Cortese con Genzano di Lucania

Lombardia chiama, Basilicata risponde e viceversa. Villa Cortese ha vissuto una giornata di convivialità insieme con il Comune di Genzano di Lucania.

Lombardia chiama, Basilicata risponde e viceversa. Villa Cortese ha vissuto una giornata di convivialità insieme con il Comune di Genzano di Lucania. Lo scorso giugno era toccato a Villa ospitare il Comune con cui è gemellata, adesso, invece, il Corpo Musicale San Filippo Neri e il sindaco Alessandro Barlocco hanno ricambiato la visita partecipando a una due giorni di musica, amicizia e festa. "Già all'arrivo - spiega soddisfatto Barlocco - il gruppo villacortesino ha sperimentato l'ospitalità lucana con sindaco, giunta e tutti i componenti della banda di Genzano ad accogliere gli ospiti a tarda notte". Accompagnata da alcuni volontari locali, la delegazione villacortesina ha potuto scoprire anche le varie risorse naturali e bellezze del territorio tra cui la "Fontana cavallina". La fascia serale si è tinta di sonorità avvolgenti con l'esibizione congiunta delle due bande, la locale e la San Filippo Neri, con il rinnovo del gemellaggio con la stretta di mano tra Barlocco e il suo omologo lucano Viviana Cervellino e quella tra i presidenti dei due sodalizi bandistici Serena Aresi per Villa Cortese e Vito Laginestra per Genzano. Villa Cortese ha portato in omaggio al comune anche alcuni prodotti della scuola Ferrazzi- Cova e dell'Istituto agrario Mendel come il vino. Domenica il Corpo bandistico ha partecipato con le sue note anche alla processione della Madonna del Santo Rosario. "Sono stati due giorni belli e coinvolgenti - spiega Barlocco - in cui ci siamo sentiti pienamente accolti e abbiamo avuto anche il piacere di partecipare attivamente a una ricorrenza particolarmente sentita dalla comunità di Genzano". Il parroco don Pasquale Orlando, durante l'omelia, ha ricordato l'importanza di queste "connessioni sempre più importanti in un mondo caratterizzato troppo spesso da divisioni e guerre quando invece vi è un forte bisogno di relazioni e di pace".

