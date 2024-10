Servizio navetta per la posta

Qualcuno riesce ad andare con mezzi propri, altri si fanno accompagnare da amici o familiari. Ma vi è anche una terza categoria che non può permettersi nè l'una nè l'altra soluzione. A chi abbia difficoltà a recarsi alla posta di Bareggio da Arluno il Comune ha messo a disposizione un servizio di navetta, in collaborazione con la Protezione Civile.

Qualcuno riesce ad andare con mezzi propri, altri si fanno accompagnare da amici o familiari. Ma vi è anche una terza categoria che non può permettersi nè l'una nè l'altra soluzione. A chi abbia difficoltà a recarsi alla posta di Bareggio da Arluno il Comune ha messo a disposizione un servizio di navetta, in collaborazione con la Protezione Civile. Si tratta di un pulmino che, ogni martedì e giovedì, porterà alle poste bareggesi i cittadini bisognosi di un supporto logistico. La navetta partirà da piazza De Gasperi. Il primo cittadino arlunese ha voluto ringraziare la Protezione Civile per la collaborazione indispensabile per poter attivare l'iniziativa. "Purtroppo le nostre poste sono chiuse- spiega il primo cittadino - e non sappiamo quando riapriranno, raccogliendo le segnalazioni di alcuni cittadini abbiamo deciso di organizzare questo servizio che speriamo possa essere gradito a chi non può raggiungere la sede di posta di Bareggio". Massimo Gianoli, referente della Preotezione Civile, aggiunge: "al mattino avremo corse in partenza dalle 9.30, 10.30 e 11.30, il pomeriggio alle 14.30, 15.30 e 16.30, ovviamente organizzando anche il ritorno, il nostro pulmino è organizzato per il trasporto di persone anche disabili".

