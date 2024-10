Arluno piange don Virginio

Don Virginio Vergani: la notizia della sua scomparsa avvenuta nei giorni scorsi a 86 anni ha suscitato particolare commozione e cordoglio nella comunità arlunese.

Di Arluno non era stato soltanto il vicario parrocchiale. Don Virginio Vergani era ben di più. Presente nella sua missione pastorale per la comunità cittadina tra 1968 e 1979, ne ha anche raccolto la storia facendola diventare un libro intitolato appunto "La storia di Arluno". Che, ricorda il sindaco Alfio Colombo in una nota, "È un libro che molte famiglie hanno letto e conservato". La notizia della sua scomparsa avvenuta nei giorni scorsi a 86 anni ha suscitato quindi particolare commozione e cordoglio nella comunità arlunese. Il primo cittadino ha espresso a nome di tutta la comunità le condoglianze alla famiglia. Nato a Lazzate nel 1938, don Virginio era stato anche vicario parrocchiale a Busto Arsizio, Arese, Ponte Lambro e Limido Comasco ed era stato parroco della chiesa di Santa Maria Nascente in Fenegrò.

