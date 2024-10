'Festa d'in giò e del Naviglio'

Una vera e propria tradizione per il paese. Tutto pronto, allora, a Turbigo per la 'Festa d'in Giò e del Rione Naviglio'. L'appuntamento è domenica 20 ottobre.

Una vera e propria tradizione per il paese. Tutto pronto, allora, a Turbigo per la 'Festa d'in Giò e del Rione Naviglio'. L'appuntamento è domenica 20 ottobre: alle 8.30 Santa Messa e apertura della Fiera dei Santi Cosma e Damiano (bancarelle con lavori artigianali e hobbisti), quindi alle 11 celebrazione religiosa con la partecipazione della corale Santa Cecilia e cerimonia del 'balon d'in giò'; ancora, durante la giornata giochi e passatempi per tutti, dolci e torte del rione e alle 17 Vespero con benedizione Eucaristica. E al termine, verrà ripetuta all'aperto la cerimonia del 'balon d'in giò'.

