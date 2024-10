'Paccagnini': su il sipario. E sono 20!

Su il sipario. Si ricomincia, con una nuova stagione pensata, come si dice, proprio per tutti. Pronti, allora, a tornare sul palco dell’Auditorium “Angelo Paccagnini”.

Su il sipario. Si ricomincia, con una nuova stagione pensata, come si dice, proprio per tutti. Pronti, allora, a tornare sul palco dell’Auditorium “Angelo Paccagnini”, per vivere assieme i prossimi mesi. E sarà un anno importante e “speciale”, perché in questo 2024/2025 taglieremo il traguardo del 20°. Appunto 20 lunghi anni fatti di spettacoli, eventi, momenti per ritrovarsi, impegno, passione, lavoro e attenzione al territorio. 20 lunghi anni che abbiamo voluto riassumere con una frase “Teatro. L’Arte che unisce”, che racchiude a pieno il senso di quello che è per i gestori questa struttura, luogo di cultura, incontro, socializzazione e inclusione. E allora “forza, prendete posto in sala” e che lo spettacolo, o meglio gli spettacoli… abbiano inizio!

LA STAGIONE TEATRALE 2024/2025

31 OTTOBRE – “MoonWalking of Pop” (tributo a Michael Jackson – SOULACTION Production)

16 NOVEMBRE – “Tu chiamale se vuoi, emozioni” (omaggio a Lucio Battisti – MANUELA PIRAS & RACCONTI IN MUSICA).

7 DICEMBRE – “Atto magico” (di e con WALTER MAFFEI).

14 DICEMBRE – “Secondo Orfea” (di e con MARGHERITA ANTONELLI).

18 GENNAIO – “Big Comedy Show” (con PINO CAMPAGNA, CLAUDIO BATTA e MARCO DELLA NOCE).

25 GENNAIO – “Over the Raimbow Tour” (IF – PINK FLOID TRIBUTE BAND).

8 FEBBRAIO – “Il padel nostro” (Compagnia DANILO DE SANTIS).

22 FEBBRAIO – “Matto con licenza” (di e con GERMANO LANZONI).

8 MARZO – “Benvenuta donna mia” (STILE LIBERO BAND).

21 MARZO – “20 di Risate RE CREATION” (di e con DEBORA VILLA).

4 – 5 APRILE – “Non ci resta che il sesso?” (Compagnia Teatrale IL PUNTO).

12 APRILE – “Il lago dei cigni” (CENTRE DU BALLET).

3 MAGGIO – “Una medium… da strapazzo!” (Compagnia ESPLORATTORI; direzione artistica MARCO MAININI).

E poi, grande novità di quest’anno: festeggeremo in compagnia il CAPODANNO, con lo spettacolo “Happy Cartoon Show” (I NUMERI ZERO; inizio alle 22) e il brindisi di mezzanotte. Un’altra bellissima occasione di comunità.

Altri 4, inoltre, gli spettacoli fuori abbonamento inclusi nel programma generale.

19 OTTOBRE – “Mostri bellissimi”, concerto blues/rock con Jama Trio per presentare il loro nuovo album.

23 NOVEMBRE – “Voce al Silenzio”, Barabàn in concerto. Musica e letture per la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. In collaborazione con Auser Castano Primo.

30 NOVEMBRE – “Io, il favoloso Gianni”. La vera storia della mia prima vita da Maestro Straordinario di Gianni Rodari di e con Alessandro Colombo, Silvia Chiaravalle e Giulia Boretti.

20 DICEMBRE – “Ballando sotto l’albero” Gala di Danza (Più Valore Ads , Scuola Tersicore Danza; Direzione artistica Alessio Cattaneo).

Ma non è ancora finita, perché accanto alla stagione teatrale, ci saranno tante altre proposte, che sapranno certamente coinvolgere e conquistare.

Un esempio: SCUOLE A TEATRO – Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo e Secondo Grado, un teatro per tutte le fasce d’età e con impronte tematiche differenti, con compagnie teatrali e attori di fama nazionale, di alto profilo artistico.

E dal 2 dicembre, il CINEMA SUL GRANDE SCHERMO! Grazie al contributo scaturito dalla partecipazione della nostra realtà al BILANCIO PARTECIPATO votata da una consistente fascia di cittadini castanesi, parte la rassegna cinematografica dell’Auditorium Paccagnini. Finalmente anche Castano Primo ha una sua sala per il cinema.

"Teatro. L’arte che unisce. Le persone, le diversità, il territorio. Un titolo che abbiamo voluto creare per riassumere gli intenti e gli obiettivi della Cooperativa Fiore che Ride che da tre anni caratterizzano il suo operato - spiega il direttore artistico Flavio Milan - Il teatro è per antonomasia il luogo dell’incontro. E’ spazio d’incontro e di socialità per le persone, un punto di riferimento e una risorsa per tutto il territorio. Da sempre, è nostra convinzione che La fruizione e la partecipazione agli eventi culturali non dev’essere appannaggio di pochi, ma strumento per il benessere e la crescita personale di ogni cittadino, un’opportunità per tutti, di partecipare alla vita culturale e sociale di una comunità".

"Agli obiettivi bisogna aggiungere l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità - conclude Nicoletta Romolo, presidente del 'Fiore che Ride' - Infatti ad oggi Fiore che Ride ha 8 contratti di lavoro di cui 5 persone con fragilità e aumenteranno quasi sicuramente. Con questo progetto si è voluto evidenziare che anche chi ha fragilità può diventare una risorsa, e il sentirsi utili all’interno di una comunità è fonte di crescita, con la consapevolezza di non essere di peso, ma offrire un servizio".

