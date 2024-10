Sindaco e astronauti in visita alla 'Leonardo'

L'ha definita "un onore", perché avvenuta "in un luogo simbolo dell'eccellenza tecnologica e industriale del nostro territorio". Con una delegazione di astronauti guidata da Luca Parmitano, la sindaca di Nerviano Daniela Colombo si è recata in visita alla Leonardo S.p.A.

L'ha definita "un onore", perché avvenuta "in un luogo simbolo dell'eccellenza tecnologica e industriale del nostro territorio". Con una delegazione di astronauti guidata da Luca Parmitano, la sindaca di Nerviano Daniela Colombo si è recata in visita alla Leonardo S.p.A, eccellenza cittadina specializzata in radar, computer aviotronici ed equipaggamento spaziale. "La presenza degli astronauti in occasione del Congresso Internazionale di Astronautica che si è tenuto a Milano - ha spiegato in una nota la sindaca nervianese - rappresenta un'opportunità straordinaria per la nostra comunità di avvicinarsi alle frontiere della scienza e dell'esplorazione spaziale, Leonardo, con il suo impegno costante nel settore aerospaziale, dimostra ancora una volta il ruolo cruciale che le aziende italiane possono giocare nel panorama internazionale dell'innovazione, è fonte di grande orgoglio sapere che tecnologie sviluppate qui, a Nerviano, sono parte di missioni spaziali che ampliano i confini della conoscenza umana". Colombo auspica che "Le nuove generazioni possano guardare al cielo con curiosità e ambizione" per effetto di una"collaborazione tra enti pubblici, istituzioni educative e realtà industriale che sia chiave per nuove scoperte".

