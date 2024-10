'Jama Trio' in concerto al 'Paccagnini'

“Mostri Bellissimi”, il nuovo album prodotto da Jama Trio Gianmario Ferrario – chitarra e voce, Massimo Allevi – basso, e Francesco Croci - batteria) nell’estate 2024 (uscito in anteprima su Bandcamp tra agosto e settembre) è pronto adesso a conquistare anche gli spettatori dell’Auditorium Paccagnini.

Canzoni e testi-racconti che hanno come filo conduttore la trasformazione dell’uomo moderno attraverso i social network. C’è questo e molto altro, insomma, in “Mostri Bellissimi”, il nuovo album prodotto da Jama Trio Gianmario Ferrario – chitarra e voce, Massimo Allevi – basso, e Francesco Croci - batteria) nell’estate 2024 (uscito in anteprima su Bandcamp tra agosto e settembre) e pronto adesso a conquistare anche gli spettatori dell’Auditorium Paccagnini. Dopo tre dischi in inglese che hanno reso il gruppo protagonista di tanti palchi prestigiosi, questa volta le liriche sono dirette e in italiano, tra l’analisi critica e l’ironia del grottesco, con le sonorità che si spostano naturalmente verso il blues rock, abbandonando il tipico stile yankee e leggero che li ha sempre contraddistinti in favore di uno spettacolo più denso e alla ricerca di una riflessione collettiva. Appuntamento, allora, sabato 19 ottobre, alle 21, appunto nel centro di produzione culturale di Castano Primo.

