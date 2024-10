Turbigo ha ricordato Norma Cossetto

"In memoria degli Italiani vittime nelle foibe per mano dei partigiani comunisti slavi". Anche a Turbigo si è svolta la manifestazione 'Una Rosa per Norma Cossetto'.

"In memoria degli Italiani vittime nelle foibe per mano dei partigiani comunisti slavi". Anche a Turbigo si è svolta la manifestazione 'Una Rosa per Norma Cossetto'. Alla deposizione floreale sono seguiti gli interventi a cura del Comitato 10 Febbraio, dell'ANVG - Associazione Nazionale Volontarti di Guerra, del sindaco Fabrizio Allevi (in rappresentanza del Comune, che ha patrocinato l'iniziativa), nonché dell'esule zaratino Mario Marcuzzi (del Movimento Nazionale Istria Fiume Dalmazia). "Un ringraziamento anche al trombettiere Alessandro Marchese della Fanfara Bersaglieri "Nino Garavaglia", Magenta".

