Farfalle già al lavoro

Dopo la sconfitta di domenica con Bergamo, la Eurotek UYBA Busto Arsizio torna oggi al lavoro dopo il riposo di lunedì. Lualdi e compagne preparano il prossimo incontro, una trasferta di certo non semplice a Pesaro sul campo della Ond. Savio Megabox Vallefoglia. Si giocherà domenica alle ore 18 (anche in diretta su RaiSport). Anche in questa occasione la squadra sarà accompagnata dai fedelissimi "Amici delle Farfalle" che organizzano il viaggio al seguito. Tutte le info qui: https://www.facebook.com/events/2254740054888432

La società biancorossa lancia intanto il prossimo evento casalingo, il big match di domenica 27 ottobre ore 17 contro la Savino del Bene Scandicci, ricordando che le prevendite sono aperte da oggi alle 10 su https://www.vivaticket.com/it/venue/e-work-arena/515238050 e in tutti i punti vendita Vivaticket.

