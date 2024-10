Conferenze per conoscere

Comune e Gruppo Anziani e Pensionati di Busto Garolfo uniscono le forze per proporre alla cittadinanza un variegato panorama di conferenze.

Dalla storia all'arte, sino alla medicina e alla geograria. Comune e Gruppo Anziani e Pensionati di Busto Garolfo uniscono le forze per proporre alla cittadinanza un variegato panorama di conferenze in grado di coniugare le esigenze conoscitive con quelle pratiche. Tutti gli incontri si svolgeranno nella sala civica di via Magenta con inizio alle 21. Giovedì 24 ottobre al centro della scena sarà il ricordo della figura di Giacomo Matteotti e del suo martirio per mano dei fascisti a cento anni dalla sua scomparsa. Ne parleranno Antonio Vegetti e Pierluigi Cozzi. Giovedì 28 novembre, invece, Marco Zanzottera parlerà del sempre attuale tema dell'intelligenza artificiale. Un altro tema drammaticamente appartenente ai nostri giorni come il conflitto tra Israele e Palestina caratterizzerà invece l'appuntamento di giovedì 16 gennaio e sarà analizzato ancora da Vegetti e Cozzi. Giovedì 20 febbraio , invece, Giacomo Macchi parlerà delle malattie neurologiche. Giovedì 20 marzo alle 21 Elena Ferè parlerà di come creare il benessere attraverso la naturopatia. Giovedì 10 aprile Susanna Cozzi affronterà invece la tematica della violenza di genere che si è drammaticamente espressa in tutta la sua attualità negli oltre sessanta femminicidi compiuti nel corso del 2024. Venerdì 9 maggio, invece, lo scenario cambierà completamente e Giovanni Iuliani, attore e regista, parlerà di teatro. Giovedì 22 maggio Barbara Costa, charumati e travel designer, farà vivere all'uditorio le atmosfere del sultanato dell'Oman. Sabato 31 maggio alle 16 è prevista la festa di chiusura dell'anno accademico.

