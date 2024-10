Promosso dal Comune di Magnago con il Comitato Endas Lombardia: un corso di difesa personale per sole donne.

Promosso dal Comune di Magnago con il Comitato Endas Lombardia: un corso di difesa personale per sole donne (mercoledì 20 novembre, dalle 19.30 alle 21, presso la palestra della scuola Elementare di via Mameli). Iscrizioni sul sito del Comune entro il 10 novembre. Per informazione, contattare il comando di Polizia locale allo 0331/306500 oppure scrivere alla mail pl [at] comune [dot] magnago [dot] mi [dot] it.

