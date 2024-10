Interventi sulla SS336

Interventi nell'area di Malpensa per la realizzazione della ferrovia, possibili disagi e deviazioni lungo il percorso nei prossimi giorni.

Per procedere alla realizzazione del nuovo collegamento ferroviario Malpensa Terminal 2 - Gallarate che passerà sotto il tracciato della SS336 ’Dell’Aeroporto della Malpensa”, si è tenuto in Prefettura di Varese un incontro al fine di minimizzare l’impatto viabilistico conseguente alla prevista deviazione temporanea della SS 336 dell'Aeroporto della Malpensa, tra gli svincoli di Casorate Sempione e Malpensa – Terminal 2.

L’opera – il cui soggetto attuatore è FERROVIENORD – rappresenta il completamento dell’accessibilità ferroviaria da Nord a Malpensa. I lavori sono realizzati da SALC S.p.A.

Per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza sarà necessaria l'istituzione di alcune limitazioni al transito secondo il seguente calendario:

- a partire dalle ore 20.00 di venerdì 11 ottobre e fino a domenica 20 ottobre 2024 la circolazione verrà deviata e ristretta a singola carreggiata a doppio senso di marcia tra gli svincoli di Casorate Sempione e Malpensa Terminal 2 ( km 9+500 e km 10+400 circa); si potrà percorrere a doppio senso di marcia solo la carreggiata in direzione Cardano al Campo della SS 336, mentre sarà chiusa al traffico la carreggiata in direzione Malpensa.

Successivamente da domenica 20 ottobre a mercoledì 30 ottobre 2024 il traffico sarà deviato, a doppio senso di circolazione, sulla carreggiata in direzione Malpensa della nuova variante provvisoria della SS 336.

Dal 30 ottobre la circolazione verrà deviata completamente sulla variante provvisoria, con doppia carreggiata e a due corsie per senso di marcia.

In questo periodo, per il traffico proveniente e diretto a Milano è consigliabile anche l’utilizzo dell’Autostrada A4 Milano-Torino (uscita Marcallo-Mesero).

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!