L'Oratorio prepara la Castagnata

Un bellissimo appuntamento per bambini e famiglie: domenica 20 ottobre in programma la gita nella colonia di Miazzina. Oltre ad un menù a tema spazio alla raccolta delle castagne, santa messa e momenti insieme.

Domenica 20 ottobre, l’Oratorio di Cuggiono organizza una splendida gita autunnale a Miazzina, invitando famiglie e amici a trascorrere una giornata immersi nella natura tra i boschi del piccolo borgo. L’evento offre l’occasione perfetta per immergersi nei colori e nei profumi della stagione autunnale, raccogliere castagne e godere della compagnia in un’atmosfera rilassata e conviviale.

La Castagnata a Miazzina non è solo un’opportunità per passeggiare tra i boschi, ma anche un evento che promuove l’incontro e il divertimento. Tra una chiacchierata e l’altra, i partecipanti potranno raccogliere le castagne e vivere momenti spensierati all’aria aperta, assaporando la bellezza dell’autunno.

Il pranzo sarà uno dei momenti centrali della giornata, con due menù pensati sia per adulti che per bambini:

- Menù adulti: brasato con polenta, formaggio, dolce, acqua e caffè a 15 euro.

- Menù bambini: polenta e bruscitt, formaggio, dolce e acqua a 10 euro.

Un’occasione per gustare piatti tipici della tradizione locale, in un clima di condivisione e allegria. Nel pomeriggio, dopo il pranzo, ci sarà spazio per ulteriori momenti di festa con la S. Messa in colonia, seguita dalla tradizionale castagnata e vin brulé, che renderanno l’atmosfera ancora più calda e accogliente.

Le iscrizioni sono aperte presso la segreteria dell'Oratorio nei giorni di martedì e giovedì, dalle 16.30 alle 18. Partecipare alla castagnata significa godere di una giornata all’insegna della natura, della buona cucina e della condivisione, per salutare l’autunno con il calore della comunità.

Un’occasione imperdibile per vivere insieme la bellezza di Miazzina e della stagione autunnale, in compagnia di amici e familiari.

