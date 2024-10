Apre la Metropolitana 4 di Milano

Questa nuova infrastruttura, con le sue 21 stazioni e un tracciato di circa 15 chilometri, collegherà l'aeroporto di Linate alla stazione ferroviaria di San Cristoforo, intersecando le principali linee M1, M2 e M3.

Sabato 12 ottobre sarà una data storica per la città di Milano: l'inaugurazione ufficiale della nuova linea metropolitana M4, conosciuta come la “metropolitana blu”. Questa nuova infrastruttura, con le sue 21 stazioni e un tracciato di circa 15 chilometri, collegherà l'aeroporto di Linate alla stazione ferroviaria di San Cristoforo, intersecando le principali linee M1, M2 e M3 della rete metropolitana milanese. La giornata sarà una vera festa per la città, con un ricco programma di eventi che coinvolgeranno i quartieri attraversati dalla nuova linea. Musica, spettacoli e iniziative culturali animeranno i mezzanini delle stazioni, le piazze e i teatri dislocati lungo il percorso della M4. In particolare, cinque fermate della nuova linea – Coni Zugna, California, Bolivar, Gelsomini e Segneri – saranno il cuore pulsante delle celebrazioni, grazie a una collaborazione con il Municipio 6. Nelle aree superficiali di queste stazioni verranno organizzati giochi e attività per tutte le età, con il coinvolgimento di associazioni sportive dilettantistiche che cureranno eventi sportivi e laboratori creativi. Le famiglie potranno partecipare a giochi cooperativi e laboratori artistici, mentre gli appassionati di sport potranno cimentarsi in attività promosse dalle realtà locali. Il pomeriggio sarà dedicato alla musica: oltre 40 esibizioni live di artisti e band di generi musicali diversi si susseguiranno nei mezzanini delle stazioni da San Babila a San Cristoforo, regalando ai passeggeri un'esperienza unica e coinvolgente mentre si muoveranno lungo il nuovo tracciato. L'assessora alla Mobilità, Arianna Censi, ha sottolineato l'importanza strategica dell'apertura della M4 per la città: “L’apertura della nuova metropolitana segna un passo fondamentale in avanti per la nostra città, nell’ottica anche di una mobilità più moderna e sostenibile. Ma le reti di trasporto efficienti sono anche motore di sviluppo e di connessione tra i quartieri e libertà di movimento". L’inaugurazione della linea blu è anche un'occasione per invitare i cittadini a riscoprire i numerosi luoghi di cultura che si trovano lungo la nuova tratta. Per celebrare questa giornata speciale, diversi cinema e teatri organizzeranno proiezioni e performance artistiche, creando un ponte tra mobilità e cultura, elementi fondamentali per una città viva e dinamica come Milano. L'inaugurazione della M4 rappresenta non solo un importante traguardo per il sistema di trasporto pubblico milanese, ma anche un'opportunità per celebrare l'evoluzione della città verso un futuro più sostenibile e connesso. La giornata di festa del 12 ottobre promette di essere un momento di condivisione e di scoperta per tutti i cittadini, tra musica, sport e cultura.

