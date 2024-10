Interventi sul Seveso

Gli uomini del SAF fluviale coadiuvati da altre due squadre hanno provveduto a rimuovere il ponteggio dalle acque del Seveso per consentire il regolare flusso delle acque.

I Vigili del Fuoco sono impegnati in questi minuti nel Comune di Paderno Dugnano nei pressi di via Lungo Seveso, a causa della caduta sull'alveo del fiume Seveso di un ponteggio metallico. L'allarme in sala operativa è giunto dalla polizia locale di Paderno. Gli uomini del SAF fluviale coadiuvati da altre due squadre hanno provveduto a rimuovere il ponteggio dalle acque del Seveso per consentire il regolare flusso delle acque ingrossate dal maltempo che da stamane sta interessando Milano e provincia. Non risultano persone coinvolte.

