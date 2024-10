Ci si prepara ai 'Quatar Pass..'

Lo scorso anno parteciparono ben 630 persone, ora l'appuntamento sarà domenica 20 ottobre. Tre percorsi da 6, 12 e 18 km; ma anche la prima Camminata Rosa di 4km.

Pronti a correre/camminare? Un'occasione per unire sport, salute e solidarietà si terrà con l'Quatar Pass in casin d'Invrugn, aperti a tutti coloro che amano camminare e stare all'aria aperta. L’iniziativa offre percorsi di diversa lunghezza, accessibili per ogni livello di preparazione.

- Data e luogo di ritrovo: I partecipanti si raduneranno dalle 7:30 in Via Marcora, che sarà il punto di partenza e arrivo.

- Partenza: Libera dalle 8:00 alle 9:00 per i percorsi di 6, 12 e 18 km.

- Percorsi:

- 6 km segnalati con frecce gialle

- 12 km segnalati con frecce rosse

- 18 km segnalati con frecce azzurre

- 1ª Camminata Rosa di 4 km, dedicata alla sensibilizzazione sul tema della salute femminile, segnalata con frecce rosa, con partenza tra le 9:00 e le 9:30.

Iscrizioni

- Individuali: Sarà possibile iscriversi fino all'orario di partenza.

- Gruppi: Per i gruppi, è necessario presentare una lista nominativa con la data di nascita o il numero di tessera FIASP entro le 20:00 del 18 ottobre 2024.

L'iscrizione per la Camminata Rosa avverrà direttamente il giorno dell'evento, dalle 9:00 alle 9:30.

Chiusura dell’evento

L'evento si concluderà alle 12:30, offrendo ai partecipanti il tempo necessario per godersi la passeggiata e completare il percorso scelto.

Informazioni

Per ulteriori dettagli, contattare:

- Alfredo Garavaglia: 338.7449025 – alfredogaravaglia55 [at] gmail [dot] com

- Giuseppe Segreto: 338.7784109

Questa manifestazione non competitiva rappresenta una splendida occasione per trascorrere una giornata all'insegna del movimento e del benessere, con la possibilità di scegliere tra percorsi più brevi e sfide più impegnative, il tutto in un contesto accogliente e rilassato.

