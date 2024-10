800 atleti a Tornavento

La Carda Crucca 2024, in programma domenica 6 ottobre, propone due percorsi principali: uno da 15,5 km, competitivo e non competitivo, e uno da 7,4 km, non competitivo.

Domenica 6 ottobre prende il via l’undicesima edizione della Carda Crucca a Tornavento, caratteristica e storica frazione di Lonate Pozzolo. Il tracciato della gara è sulle vecchie piste dei tedeschi, si corre, di fatto, in un museo a cielo aperto. In questa zona, immersa nel parco del Ticino, sono presenti delle strade bianche, innumerevoli sentieri che durante la seconda guerra mondiale costituivano le piste di atterraggio e di decollo degli aerei tedeschi, si possono ammirare innumerevoli reperti storici: oltre le tracce dell'ultima guerra mondiale, la strada bianca (nel 1830), la dogana austro-ungarica (1737) e il Museo del Parco del Ticino.

La gara, organizzata dall’A.S.D. Cardatletica con il patrocinio del Comune di Lonate Pozzolo (VA) e dell'ente Parco del Ticino, e con il supporto della BCC di Busto Garolfo e Buguggiate, è inserita nel calendario regionale FIDAL 2024. Quest'anno, con la nuova presidentessa Stefania Visentini, l’A.S.D. Cardatletica promette di attrarre oltre 800 atleti per un percorso che unisce sport, storia e natura.

“La competizione podistica che si svolge in un contesto unico nel suo genere: le antiche piste d'atterraggio dei tedeschi, ora immerse nel verde del Parco del Ticino”, spiega Roberto Scazzosi, presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, sponsor dell’iniziativa. “Questo evento rappresenta non solo un'importante occasione sportiva, ma anche un momento di riscoperta storica e naturale del nostro territorio. Come Banca di Credito Cooperativo, ci impegniamo a sostenere iniziative che promuovono il benessere, la comunità e l'ambiente. La Carda Crucca incarna perfettamente questi valori, unendo sport, natura e storia in un'armonia unica."

La Carda Crucca 2024 propone due percorsi principali: uno da 15,5 km, competitivo e non competitivo, e uno da 7,4 km, non competitivo. Inoltre, saranno presenti percorsi mini dedicati ai bambini di 200 metri e 1.980 metri, offrendo un’opportunità di partecipazione anche ai più piccoli. La particolarità della Carda Crucca risiede nel suo tracciato che si snoda lungo le antiche piste di decollo tedesche della Seconda Guerra Mondiale. Questi percorsi storici, situati tra la brughiera di Malpensa e il Ticino, rappresentano un vero e proprio museo a cielo aperto, arricchito dalla presenza di reperti storici come la strada bianca del 1830 e la dogana austro-ungarica del 1737. Partecipare a questa corsa significa immergersi in un’esperienza che non è solo sportiva, ma anche culturale.

La manifestazione ha l’obiettivo di promuovere e valorizzare questo territorio, che custodisce importanti testimonianze storiche e naturali, protette dal Parco Regionale della Valle del Ticino. Il patrocinio del Comune di Lonate Pozzolo e dell’Ente Parco del Ticino testimonia l’importanza della Carda Crucca non solo come evento sportivo, ma anche come veicolo per far conoscere e apprezzare il patrimonio storico e naturale della zona. Il ritrovo è previsto dalle ore 8:15 in Via Verga 1, nella frazione di Tornavento di Lonate Pozzolo. La partenza del percorso lungo competitivo di 15,5 km, non certificato, avverrà alle ore 9:45. Sarà possibile iscriversi in loco sabato 5 ottobre dalle 14:00 alle 18:00 e la mattina della gara dalle 8:30 alle 9:15.

Le quote di iscrizione per il percorso competitivo e non competitivo di 15,5 km sono di € 14 fino al 22 settembre e di € 18 dal 23 settembre. Per il percorso non competitivo di 7,4 km, la quota è di € 11 fino al 22 settembre e di € 15 dal 23 settembre.

Info: cardacrucca.blogspot.it

